أكّد وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، خلال اتصالات أجراها مع المزارعين في الوزاني وسردا، بعد استهدافهم بالقصف الإسرائيلي، مطمئنًّا إلى صحّتهم، أنّ "توجيهات رئيس مجلس النّواب نبيه بري واضحة، وهي الوقوف إلى جانب أهلنا وفي مقدّمتهم المزارعون الثّابتون في أرضهم".
وشدّد على أنّ "كلّ نفَس يتنفّسه المزارعون الجنوبيّون على خطّ المواجهة، إنّما هو دفاعًا عن كرامة الوطن وكلّ مواطن داخل حدود الوطن". وتوجّه إلى المزارعين، قائلًا: "صمودكم في أرضكم هو عنوان انتصارنا الحتمي".
بدورهم، أكّد المزارعون في الوزاني وسردا "صمودهم في أرضهم مهما كان الثّمن، واستمرارهم في عملهم حتّى إعلان النّصر".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن اتصل بمزارعي الوزاني وسردا بعد القصف الإسرائيلي: صمودكم عنوان انتصارنا الحتمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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