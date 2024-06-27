شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الألمانية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الألمانية جميع الألمان الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد.

وأعلنت الخارجية على منصة إكس اليوم الأربعاء أن الوضع على الحدود بين لبنان والاحتلال متوتر للغاية. الوضع في لبنان وأضافت في تعليماتها المحدثة الخاصة بالسفر والسلامة أن حدوث المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى توقف كامل للحركة الجوية انطلاقا من مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وأردفت: "عندها لن يكون من الممكن مغادرة لبنان جوا".

ووصفت الوزارة الوضع الأمني في المنطقة بأنه شديد التقلب، مشيرة إلى تزايد حدة الاشتباكات العسكرية في المنطقة الحدودية بين لبنان والاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة.

ورأت الوزارة أن من غير الممكن استبعاد تفاقم الوضع أكثر واتساع نطاق الصراع، قائلة: "وينطبق هذا بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان وصولا إلى المناطق الحضرية الجنوبية في بيروت وسهل البقاع بما في ذلك منطقة بعلبك الهرمل."