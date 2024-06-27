تايوان: رصد 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت تايوان، اليوم الخميس، أنّها رصدت 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، في حلقة جديدة من مسلسل الضغوط المتزايدة التي تمارسها بكين على تايبيه، منذ تولّي الرئيس الجديد لاي تشينج-تي مهامه في مايو الماضي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان أوردته "فرانس برس"، إنّها "حتى الساعة السادسة من صباح الخميس رصدت حول الجزيرة في الجو والبحر 35 طائرة وسبع سفن حربية صينية".

وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة ردًا على خطاب ألقاه لاي، واعتبرته بكين بمثابة "اعتراف باستقلال تايوان".

ومنذ تولّي "لاي" مهام منصبه، حشدت الصين مرارًا سفنًا حربية وطائرات وجنودًا وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.

وأعلن الجيش التايواني، الاثنين، أنّه رصد 23 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقال "لاي"، الذي تعتبره الصين انفصاليًا خطرًا، إنّه ليس من الضروري أن تعلن تايوان رسميًا استقلالها لأنّها "مستقلّة بالفعل".

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ العام 1949، عندما فرّ القوميون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال حرب أهلية شهدها برّ الصين الرئيسي.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها ستستردّه حتى وإن تطلّب الأمر استخدام القوة.