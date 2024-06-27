مسؤول أميركي: واشنطن قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 تشرين الأول

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن "الولايات المتحدة الأميركية قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 تشرين الأول"، وذلك في حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأمس، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن تقدمًا كبيرًا أُحرز في مسألة تزويد إسرائيل بذخائر أمبركية خلال اجتماعاته مع مسؤولين في واشنطن هذا الأسبوع.

وجاء تصريح غالانت إثر الأزمة التي خلقها الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي والذي اتهم فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.