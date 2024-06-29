مصر: نرفض السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ونحذر من توسيع رقعة الصراع

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، موقف بلاده الرافض لسيطرة إسرائيل عسكرياً على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف شكري خلال لقاء نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، أن ما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق، وسيطرة إسرائيل على معبر رفح أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية و القدس ، وأن الحكومة الإسرائيلية مُستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين.

وحذر شكري في الوقت ذاته من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.

المصدر : وكالات