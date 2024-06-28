بايدن فشل فى تصوير ترامب مدمرًا للديمقراطية في حادثة اقتحام الكابتول

ياسر رشاد - القاهرة - حاول المرشح الديمقراطى جو بايدن أن يجعل إدانة دونالد ترامب منافسه الجمهورى فى 34 قضية فى المحاكم وصمة عار ويجعلها نقطة ضعف يتكىء عليها امام الجمهور، بالإضافة الى تذكرتهم أكثر من مرة بمناصرته للمجرمين الذين إقتحموا مبنى الكابتول فى 6 يناير فور إعلان نتيجة خسارة ترامب امام بايدن، حيث حاول المرشح الديمقراطى أن يظهر تشجيع ترامب لإقتحام الخارجون عن القانون لمدة تزيد عن 3 ساعات وهو يتابعهم على شاشات التلفزيون ، مشيرا الى رجاءات مايك بنس لترامب حتى يمنعهم إلا أنه لم يستجب لطلبات بنس وتركهم يستكملوا إقتحامهم وتخريبهم لمكاتب والشبابيك والتماثيل الذى لم يحدث من قبل، وأضاف بايدن أن ترامب وصف المقتحمون بالعظماء ولن يستكملوا عقوباتهم فى حال القبض عليهم لأنهم غير مجرمين، ومع ذلك تعددت القضايا فى محاكم متنوعة بمختلف الولايات وهو ما إعتبره ترامب تدميرا لحياة عائلات من أسماهم بالمحتجزين وليس السجناء حيث لا يراهم ترامب مدانين فى أفعالهم مطالبا بايدن بالإفراج عنهم.

وأضاف ترامب أنه إتصل ببناسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى حتى يرسل لها قوة شرطة إضافية لحماية المبنى على خلفية علمه بالهجمات ولكنها رفضت.

وقد إستغل بايدن هذه الواقعة لإبراز خطورة ترامب على الديمقراطية وإحترام سيادة القانون فى البلاد فى حال فوزه بفترة رئاسية جديدة، وشدد المرشح الديمقراطى على الوضع القانونى لمنافسه ترامب واصفا إياه بالمجرم الذى فقد الثقة فيه كإنسان فكيف لنا أن نثق به وهو مرشح لرئاسة البلاد، ومن المفارقات التى شهدتها نتائج المناظرة وردود الأفعال ان كل المحاولات التى مارسها بايدن للتقليل من مصداقية ترامب والتشكيك فى أقواله جاءت بنتائج عكسية، حيث إحتفظ ترامب بثباته الإنفعالى و لم يقاطع بايدن وإلتزم بالوقت ولم يسب غريمه أو إبنه هانتر بأكثر من ترديده كلمة مجرم كما فعل بايدن معه.

وقد إستطاع ترامب ان يحظى فى نهاية المناظرة بثقة الناخبين الأمريكيين فى قيادة البلاد بنسبة 36% فى أول نصف ساعة تالية للمناظرة بينما إفتقد بايدن لثقة الناخبين والمناصرين بنسبة 14% فقط خصوصا بعد إظهار أداءه الضعيف مقارنة بمنافسه ترامب الذى بدا فى صحة جيدة جدا ويقظ الذهن وسريع البديهة.