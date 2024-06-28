الحوت: استأنف نشاطي بعد رحلة الحج وكلي عزيمة على استكمال معركة بناء الدولة ومواجهة الفساد

أشار النائب عماد الحوت، أنه "بعد رحلة حج إيمانية كنت بأمس الحاجة لها لأتخلص من آثار التكاذب السياسي والفساد في بلدي، وأشحن قلبي وروحي بطهر العلاقة مع الله، استأنف نشاطي وكلي عزيمة وإرادة على استكمال معركة بناء الدولة ومواجهة الفساد، ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل مهما طال الزمن".

ولفت الحوت، الى أنني "كلي عزم على استكمال المعركة بمختلف وجوهها وأدواتها مع العدو المستبيح لأرضنا، ومناصرة قضية تحرير فلسطين والمسجد الأقصى وأن أكون جزءاً من تحقيق وعد الله بالدخول اليه محرراً بإذن الله".

وأضاف "كلي إيمان بأن لبنان سيخرج من أزمته بجهد الصادقين من أبنائه، وكلي يقين بأن المسجد الأقصى سيتحرر وستعود الأمة الى خيريتها بالالتزام بالقيم السماوية فتحقق الخير لنفسها وللإنسانية جمعاء".