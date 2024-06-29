"النشرة": اشتباكات مسلحة في بريتال إثر خلاف بين شابَين ولا إصابات

أدى خلاف بين شابين في بلدة حزين غربي بريتال إلى اشتباكات استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.
هذا، ولم يفد عن وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.
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