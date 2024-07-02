افادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة"، معتبرة أن "التقديرات في الجيش هي أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية العسكرية في رفح".
وأكدت مصادر أمنية للقناة 12 الاسرائيلية أن "الإنجاز العسكري في غزة بات يسمح بوقف القتال إن اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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