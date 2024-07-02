القناة 12 الإسرائيلية: بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية بقطاع غزة

افادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة"، معتبرة أن "التقديرات في الجيش هي أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية العسكرية في رفح".

وأكدت مصادر أمنية للقناة 12 الاسرائيلية أن "الإنجاز العسكري في غزة بات يسمح بوقف القتال إن اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات".