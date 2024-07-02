رئيس الوزراء الأسترالي قرر عدم الذهاب إلى واشنطن لحضور قمة "الناتو"

قرر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "عدم الذهاب إلى واشنطن لحضور قمة "الناتو"، وسيذهب وزير الدفاع ريتشارد مارليس بدلا منه".

واشارت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، الى انه "من المتوقع أن يجتمع ألبانيز مع نظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا كأعضاء في ما يسمى "الرباعية الهندية والمحيط الهادئ" في القمة المخصصة للذكرى 75 لحلف شمال الأطلسي، والتي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل".

وكتبت الصحيفة، "يوم الثلاثاء، أصدر مكتب مارليس بيانا قال فيه إن وجوده في الاجتماع يؤكد التزام أستراليا بدعم الأولويات الاستراتيجية لمنطقتنا والحفاظ على نظام عالمي قائم على القواعد مع تعزيز الأجندة الأمنية والاقتصادية والتجارية الأسترالية".

واوضح مصدر في الحكومة الأسترالية لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، أن "القرار اتخذ بعد أن فشل ألبانيز في عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل القمة".

وتتمتع أستراليا بوضع شريك في "الناتو"، حيث تم إرسال الدعوة لها لحضور قمة هذا العام من قبل الأمين العام المنتهية ولايته للتحالف ينس ستولتنبرغ.