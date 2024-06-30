ريفي لحزب الله: كفى حصاراً لمناطقنا وكفى استهتاراً بحقوقنا

نوه النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، "بما أعلنه تكرراً وزير السياحة وليد نصار وكتلة الاعتدال الوطني في الدعوة لفتح مطار رينيه معوض في القليعات"، لافتا الى ان "لا توجد دولة في العالم لديها مطار مدني واحد. المطلوب من الحكومة سريعاً فتح مطار معوض وتخطي الفيتو المعروف المصدر الذي يحُول دون ذلك. في الشمال لدينا ما يكفي من المرافق ليعيش أهلنا بعز وكرامة بدل أن يغامروا بأولادهم في زوارق الموت".

وتوجه لحزب الله بالقول، "كفى حصاراً لمناطقنا، وكفى استهتاراً بحقوقنا، فلا رئيس للمسيحيين إلا بخياركم، ولا تشكيل للحكومات للسُنَّة في وقتها الطبيعي، ولا حوار أو تشاور مع اللبنانيين الآخرين في قرارات الحرب والسلم. فأي شراكة وطنية هذه؟".