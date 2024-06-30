البعريني دعا لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بوحدة وطنية: المدخل لتفادي الحرب هو بالعودة للـ1701

شدّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، على "ضرورة توحيد الصّفوف في ​لبنان​، والعمل معًا على التّخفيف من وطأة الحرب، ومواجهة التّهديدات الإسرائيليّة بوحدة وطنيّة، وتفادي التّصريحات الّتي تزيد الشّرخ وتقدّم من غير قصد مطلقيها، خدمة للعدو".

واعتبر، خلال سلسلة لقاءات في مكتبه، أنّ "المدخل لتفادي الحرب يكون بالعودة للقرار الدّولي 1701 وتقديم الضّمانات باحترامه"، مذكّرًا بـ"الخروقات الإسرائيليّة للقرار الدّولي طوال 17 سنة". وأكّد "ضرورة الإسراع بالملف الرّئاسي لمواكبة التطوّرات، والنّهوض بالمؤسّسات وإعادة الانتظام اإى عمل الدولة".

وتمنّى البعريني التّوفيق للطلّاب اللّبنانيّين في الامتحانات الرّسميّة، وخصّ بالذّكر طلّاب الجنوب "في ظلّ الظّروف الصّعبة والخطر الّذي يحدق بهم"، موجّهًا تحيّة إلى طلّاب غزة "الذّين يواجهون الموت وقد حرمهم الإجرام الاسرائيلي من العلم والدّراسة".

ولفت بالنّسبة إلى مكب سرار، إلى أنّ "الوضع بلغ حدّ الخطر القاتل، وعلى الدّولة التحرّك الفوري للمعالجة وعدم المماطلة بذلك، فالنّاس تدفع الثّمن بصحّتها وحياتها، وأيّ تأخير سيُعتبر مشاركة بالجريمة الصحيّة الّتي تهدّد النّاس".