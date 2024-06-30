المرتضى: أهل طرابلس مصرون ان ينهضوا بها وينفضوا الغبار عنها ويظهروا وجهها الاستثنائي

رعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، جولة ميدانية في شوارع واحياء مدينة الميناء الاثرية، طرابلس، ورحلة بحرية الى محمية جزر النخل، من تنظيم بلدية الميناء، وضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية، بالتعاون مع فاعلياتها الثقافية ولجنة محمية جزر النخل.

المحطة الاولى في مقر بلدية الميناء، حيث عقد اجتماع موسع في قاعة البلدية والقيت كلمات شددت على التعاون والتنسيق للنهوض بالمدينة وجذب الاستثمار والسواح.

واشار المرتضى الى أن "اليوم سنقوم بجولة ميدانية في شوارع مدينة الميناء وجزيرة النخل برفقة عدد كبير من السفراء العرب والاجانب واطلعنا عن كثب على اهمية هذه المدينة التاريخية والاثرية، ونأمل منا جميعا القيام بخطوات عملانية تسهم في تطوير القطاع السياحي وجذب المستثمرين لخلق مشاريع حيوية تنعش المدينة وتخلق فرص عمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل، واؤكد ان مدينة الموج والافق مدينة الميناء تختزن مرافق طبيعية وتزخر بتاريخها المتنوع، وتعاقبت عليها حضارات متعددة تركت فيها اثارا لا تحصى ولا تعد".

ودعا "اللبنانيين عامة والطرابلسين خاصة ان يتحرروا ومن الهواجس، وليأتوا جميعا رجال اعمال ومسؤولين واشخاصا عاديين وسواحا ليزوروا هذه المدينة الجميلة والبهية والابية، رغم انها ما زالت متروكة لمصيرها فشبابها واهلها مصرون ان ينهضوا بها وينفضوا الغبار عنها ، ويظهروا وجهها الاستثنائي، ومهم جدا ما يحصل اليوم في هذه المدينة العريقة، ولا يقل اهمية ما يحصل اليوم في الميناء عن كل حالة الصمود القائمة جنوبا ، لان اعداء صيغة الوطن يستهدفون كل شيء لهدم كل امل".

وتابع:" وجودنا اليوم هنا مع سفراء اصدقاء لبنان وطرابلس وشعب لبنان لنقول ان طرابلس بهية وحية وليست مدينة تثير الهلع ، بالعكس من يزورها تترك الزيارة في نفسه اثرا لا نظير له وبالتالي الشقيق العربي والسفير الاجنبي يزورها ليرى حالها وواجب كل اللبناني ان لا يحرم نفسه من مدينتي طرابلس والميناء ، ويكتشف عظمة وروعة وجمالية طرابلس مدن الفيحاء.

واردف:" لنشفى ونتجاوز هذه الحالة المرضية القائمة في لبنان، لا بد من المراجعة والموضوعية، فطرابلس همشت على مدى عقود وهشم بها على مدى عقود ولكن ضحية هذا التهميش والتهشيم لم يكن الطرابلسين فقط بل هم في الدرجة الثانية والضحية الاولى هم اللبنانيون الذين حرموا بفعل هذه السياسيات من كل هذا الموروث والمقدرات الاستثنائية الاقتصادية وغير اقتصادية القائمة في طرابلس ونحن مؤمنون ان هذه المدينة هي خشبة خلاص للبنان، وبالتالي على الدولة ان تعيد كل حساباتها ، فما هو موجود في طرابلس هو حقيقة هو نفط بالمعنى المجازي والغاز بالمعنى المجازي والواقعي والفعلي لنستفيد من طرابلس ليس من اجل الطرابلسين فقط بل من اجل اللبنانيين ايضا".

ومن ثم قام الجميع برحلة بحرية باتجاه محمية جزر النخل، وجالوا في ارجاء جزيرة الارانب واطلعوا على النشاطات الفنية فيها.

وعند العودة قام الجميع بجولة على الاحياء القديمة والاماكن الاثرية في مدينة الميناء وكان في استقبالهم في كنيسة مارجورجيوس الاثرية كاهن الرعية الاب باسيليوس دبس حيث شرح لهم والدكتور توما عن تاريخ الكنيسة والحقبات التي مرت بها.