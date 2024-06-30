القوات البحرية اليمنية كشفت عن زورق مسيّر جديد له قدرة تدميرية عالية

كشفت القوات البحرية اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" عن زورق "طوفان المدمر" المسيّر، وذلك في وقت تتواصل فيه عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضحت القوات البحرية اليمنية أن "طوفان المدمر" هو زورق حربي مسيّر محلي الصنع، مشيرة إلى أن زورق "طوفان المدمر" له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأس حربي يزن 1000 – 1500 كجم.

وقالت إن زورق "طوفان المدمر" مزود بتكنولوجيا متقدمة، وله تحكم يدوي وتحكم عن بعد وتبلغ سرعة "طوفان المدمر" 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.

في السياق وزع الإعلام الحربي التابع للحركة إحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية، إلى "أننا نجدد النصح لطواقم سفن الشركات المخالفة لقرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة بالتخلي عن السفن كونها أصبحت هدفا لنا".