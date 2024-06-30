ندوة حول دور المرأة في العمل الدبلوماسي

وألقى نائب وزير الخارجية كلمة في الندوة أكد فيها أهمية وجود المرأة في السلك الدبلوماسي، مشيراً إلى أن مسيرة تمكين المرأة في المملكة شهدت خطوات فعالة وملموسة في مختلف المجالات، في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفي إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، موضحاً بأن مجال العمل الدبلوماسي كان لهُ نصيبٌ من تمكين المرأة السعودية، فالمرأة السعودية اليوم سفيرة، وقيادية في منظمات وهيئات دولية، ومُفَاوِضة في المجال الدولي، ومعنية في إدارة ملفات سياسية ودولية مهمة، وممثلة للوطن في البعثات الخارجية في الوفود الرسمية، ودبلوماسية ذات كفاءة واقتدار.
وتناولت الندوة عدة محاور رئيسة منها؛ تجربة المرأة في العمل الدبلوماسي، والنجاحات المحققة، والفرص والتحديات.
وحضر الندوة عدد من سفراء وسفيرات الدول المعتمدين لدى المملكة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، ومنسوبي ومنسوبات وزارة الخارجية، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.
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