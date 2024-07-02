خالد جمال عضوا منتدبا لشركة ضمان- CGC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة ضمان- CGC تعيين خالد جمال كعضو منتدب جديد للشركة وذلك استكمالاً لتعزيز مكانة الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكوين نماذج أعمال قوية تتميز بالاستدامة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، يمتلك خالد خبرة تزيد عن 36 عاماً في عدد من المؤسسات المالية، ونجح في تقديم إنجازات كبيرة في مجالات تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومخاطر الائتمان لامتلاكه مهارات وخبرات إدارية تتميز بالتنوع.

وقال خالد جمال إن ملتزمين بدعم ومساندة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية وغير المالية، ومساعدتهم في النمو بحجم أعمالهم، واستدامتها".

شارك العضو المنتدب الجديد في تطوير وتنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري أثناء رئاسته لقطاع المخاطر، ونجح في تنويع ونمو محفظة التمويل لهذه المشروعات بفروع البنك المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، و تحقيق مؤشرات متميزة لتلك المحفظة.

وحاصل جمال على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما أكمل برنامج الائتمان من بنك تشيس مانهاتن، و حصل علي العديد من الدورات التدريبية في داخل و خارج مصر، بالإضافة إلى سابق عضويته في مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وكذلك عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية و المالية وعضو لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد بنوك مصر.

شركة ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1989 كشركة مصرية مساهمة تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري.