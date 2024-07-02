سعر الدولار يهبط في 8 بنوك مع نهاية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر السعر في بنكين، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه جنيه للبيع، بتراجع قروش 9 للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.