سعر الدولار يهبط في 8 بنوك مع نهاية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر السعر في بنكين، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه جنيه للبيع، بتراجع قروش 9 للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.