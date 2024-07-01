كنعان التقى حمية: نثمن النهج البناء للتعامل مع وزارة الاشغال ونتطلع إلى استمرار ذلك معها

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في أخر المستجدات، كما جرى البحث في عدة ملفات تعنى بها الوزارة، ولاسيما في الآليات والإجراءات التي يمكنها تفعيل وتسهيل العمل على إنجازها لدى الجهات المعنية الأخرى في الدولة اللبنانية، وكما تم تناول ملف صيانة الطرقات الأساسية في قضاء المتن.

وأكد حمية خلال الإجتماع، أن " تسريع إنجاز الإجراءات الإدارية بين مختلف إدارات وجهات الدولة المعنية، وذلك ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، يشكل ضماناً أكيداً لتفعيل العمل في مختلف المرافق الحيوية والقطاعات، ولاسيما منها، تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل"، مضيفاً بأن "للجان النيابية المعنية دوراً مهماً في تمتين التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق خدمة الصالح العام".

واشار في هذا السياق إلى أن "بعض المشاريع التي عملت الوزارة على إعدادها خلال الفترة السابقة، ولاسيما منها التي تحمل طابعاً إصلاحياً بامتياز، يمكن إنجازها من خلال تقديمها كإقتراحات قوانين في المجلس النيابي، وخصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للإستثمارات الرافدة للخزينة العامة ، وذلك تحت إطار بقاء سيادة الدولة على أصولها".

بدوره، أكد كنعان "الرؤية التي أشار إليها حمية في كيفية تفعيل العمل في انجاز الإجراءات الإدارية، لما فيه الصالح العام"، لافتاً الى أنه وبصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، "سيعمل من خلالها ومع باقي الزملاء النواب في المجلس النيابي، لضمان تحقيق ذلك".

وأوضح كنعان، أن "الزيارة اليوم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، تأتي لتثمين الدور الإيجابي الذي يقوم به حمية مع فريق العمل معه في الوزارة، ولاسيما في ملف تأهيل وصيانة الطرقات"، مشيرا إلى أنه "طيلة الفترة السابقة كانت قد اتسمت بالكثير من الإيجابية في التعامل مع الوزارة لإنجاز العديد من الملفات، ومنها ملف صيانة الطرقات في المتن"، مؤكدا أن "التلزيم بدأ في هيئة الشراء العام لطرقات المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، وهو بعد موافقة الوزارة في طريقه الى ديوان المحاسبة".

وشدد على أنه "يتطلع إلى استمرار هذا النهج البناء مع الوزير في العام 2025 "، مضيفاً أنه "يحمل إلى حمية شكر اهالي المتن على عمله في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في قضاء المتن الشمالي، خاصة بعد إقرار موازنة 2024"، مثمناً "هذا الموضوع كان قد حظي باهتمام الوزير، بعيداً عن الزبائنية والحسابات السياسية وكذلك المزايدات الشعبوية"، مؤكداً أنه "يتطلع إلى استمرار التعاون مع حمية في موازنة 2025، وذلك لما فيه خير ومصلحة جميع المناطق اللبنانية".