الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة كفركلا لمرتين متتاليتين

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفركلا لمرتين متتاليتين. كما استهدف الجيش الاسرائيلي حرج بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية مما تسبب باندلاع النيران في المكان.

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