إكسترا نيوز : مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، إن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة سيكون غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

قال المصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري شامل ويشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف المصدر أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.