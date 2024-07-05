مهرجان المسرح المصري يكرم حسن العدل خلال حفل افتتاح دورته الـ 17

ياسر رشاد - القاهرة - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، خلال دورته السابعة عشرة الفنان القدير حسن العدل؛ وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

محطات في حياة حسن العدل

الفنان حسن العدل، من مواليد المنصورة شهر مارس عام 1952 م، وحصل عام 1972م على بكالوريوس معهد الكفاية الانتاجية، ثم دراسات حرة في معهد الفنون المسرحية، وعمل في المسرح والسينما، ومن مسرحياته: لن تسقط القدس ، في عز الضهر، عجبي، رقصة سالومي الاخيرة، ياما في الجراب يا حاوي، حدث في بلاد السعادة، وبحلم يا مصر، في عز الظهر، البهلوان ، رجل القلعة ، المهاجر ، سيرك يا دنيا ، كوبري الناموس ، آه يا غجر، وأخرج مسرحية " الرجل الذي فكر".

الفنان حسن العدل، قدم الكثير من الأعمال والأدوار والشخصيات المميزة في السينما ومن أعماله السينمائية : خارج السيطرة ، صندوق الدنيا، خلاويص، النمس، فوتوكوبي، تحية طيبة وبعد، ركلام، حليم، المدينة، مبروك وبلبل، المصير ، يا دنيا يا غرامي، المهاجر، أحلام صغيرة ، مستر كاراتي، القاهرة منورة بأهلها، إسكندرية كمان وكمان أيام الماء والملح، حنفي الأبهة، المغتصبون، أحلام هند وكاميليا ، الطوق والإسورة ، وغيرها، كما قدم أدوارا مميزة أيضا في الدراما التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها : قابيل، كارمن، مملكة الغجر، عوالم خفية ،مذكرات زوج معاص، المرأة في الاسلام، الخيانة ،هي ودافنشي، ونوس، العراف ، تفاحة آدم.

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو ، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ).

وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الروتيني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.