من هى الفنانة الكويتية آلاء الهندي

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الفنانة الكويتية آلاء الهندي، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها أرضًا على خشبة المسرح، أثناء قيامها بحركات استعراضية.

ولكن تعاملت الفنانة الكويتية مع الموقف بإحترافية، وحولته إلى مزاح، حيث استلقت على الأرض مكانها، ودخلت في نوبة من الضحك.

آلاء الكويتية ترقص مرتدية الحجاب

وكان انتشر مقاطع فيديو للكويتية آلاء، وهي ترقص بالحجاب، وكان الفيديو الأول ترتدي بدلة باللون الأحمر مع نظارات شمسية، وكانت ترقص بإيقاع سريع تخلله دورانها حول سيدة عجوز مُقعدة على الكرسي.

بينما الفيديو الثاني، ظهرت خلاله، وهي ترقص بطريقة سريعة وغريبة فيما يتشارك حولها أصدقاؤها لإثارة بعض الحماس والتشجيع لها.

وارتدت الهندي بدلة جلدية باللون الخزامي الفضّي مع ربطة عنق، كما وضعت نظاراتها الشمسية.

من هي آلاء الكويتية؟

ممثلة ومغنية كويتية مواليد 1992.

خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

بدايتها الفعلية عندما شاركت في مسرحية "نص الليل".

من أعمالها الدرامية التلفزيونية مسلسل : "البطران، وبنات الروضة".

فازت بجائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في مسرحية "في انتظار" بمهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي السابع.