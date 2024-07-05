الاستعدادات الأخيرة لحفل محمد حماقي ببورسعيد.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا، اليوم، الجمعة، داخل إحدى القرى السياحية ببورسعيد، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور ضخم من جمهوره.

الاستعدادات الأخيرة لحفل حماقي

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي ببورسعيد

وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وانقسمت إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيهًا.

ووضعت الشركة المنظمة عددًا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

الأطفال فوق سن 10 سنوات تحتاج لتذكرة كاملة.

لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها.

لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

الاستعدادات الأخيرة لحفل حماقي

تفاصيل حفل محمد حماقي



ومن المقرر أن يقوم محمد حماقي، بغناء باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدًا جدًا"، "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، وغيرها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر

يذكر أن محمد حماقي، أحيا حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الماضي على هامش فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في ستاد الدفاع الجوي ستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة، وقدم حماقي باقة متنوعة من أجمل أبرز أغانيه.