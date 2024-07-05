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نجم الأهلي السابق: يوسف أيمن صفقة مميزة لتعويض محمد عبدالمنعم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي أن يوسف أيمن صفقة الأهلي بديل جيد لتعويض محمد عبدالمنعم في حالة الرحيل خلال موسم الانتقالات.

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وقال أبومسلم في تصريحات لملعب الشمس، يوسف أيمن من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، مشيرا إلى أنه يجب التعود منه على أجواء .
وواصل، اللاعب يستطيع تعويض محمد عبدالمنعم ولكن الأخير أسرع منه، مشيرا إلى أن اختيار إدارة الأحمر للاستقدام فمن المؤكد أنه صفقة جيدة جدا.
وأتم، يجب تأقلم اللاعب على أجواء الفريق الأحمر، لأنها تختلف بالطبع عن أجواء الدوري القطري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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