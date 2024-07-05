قسم الطب النفسي في مستشفى "أوتيل ديو" نظّم مؤتمرًا حول قضايا اضطراب الهوية الجنسية

نظّم كل من قسم الطب النفسي وقسم أمراض النساء ومشاكل المشيمة مؤتمرًا في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي حول قضايا اضطراب الهوية الجنسية. وشارك إخصائيون صحيّون وجهات نظر متنوعة حول مواضيع تتعلق باضطراب الهوية الجنسية، مؤكدين "ضرورة قبول الصعوبات التي يواجهها الإنسان ومرافقته خلال معاناته". كما تمت مناقشة العرض السريري وتشخيص اضطراب هوية الجنس (Dysphorie de genre)، والعلاج الطبي لعملية تغيير الجنس، والحواجز أمام الحصول على الرعاية، والعمليات الجراحية التي يمكن القيام بها. عزّز هذا المؤتمر الفهم والتعاون بين مختلف الإختصاصات لتحسين مرافقة الأشخاص المتأثرين باضطراب هوية الجنس.

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