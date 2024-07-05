الصوري التقى وفدًا من المعهد الفني الأنطوني: القداسة هدف الإنسان المؤمن بالمسيح

زار وفد من المعهد الفنّي الأنطوني في الدكوانة، ضمّ مدير المعهد الأب ​شربل بوعبود​ ومدير معهد القدّيس أندريه روبليف في زحلة المتقدّم في الكهنة الخوري أفرام حبتوت، مطرانيّة زحلة للرّوم الأرثوذكس، حيث التقى متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​أنطونيوس الصوري​.

وأكّد المطران الصّوري أنّ "القداسة هدف الإنسان المؤمن في المسيح يسوع، وعلينا التعمّق في الكتاب المقدس الّذي يغذّي حياتنا كمؤمنيين بالمسيح".

بدوره، شكر الأب بوعبود، الصوري على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أنّ "في كلّ مرّة نزوركم، نشعر بمحبّتكم وبعمق إيمانكم وبروحكم المسكونيّة الّتي تتحلّون بها".