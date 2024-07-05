محمد بن راشد يهنئ ستارمر على تولي رئاسة وزراء بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أتوجه بالتهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وأن يسهم في تعزيز دور المملكة المتحدة في صنع الاستقرار والازدهار والسلام في العالم".