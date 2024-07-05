وزير داخلية إيطاليا: ترحيل 40 مهاجرًا تونسيًا غير نظامي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - باليرمو- (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ترحيل 40 مهاجرا تونسيا آخر من بين المهاجرين غير النظاميين، على متن طائرة مستأجرة عبر مطار باليرمو اليوم الجمعة.

وقال الوزير على حسابه عبر منصة (إكس)، إن المرحلين جميعهم يحملون سجلات جنائية وتم إعادتهم اليوم إلى بلدهم الأصلي.

وتأتي العملية ضمن سياسة الحكومة اليمينية في مكافحة الهجرة غير النظامية، وأيضا ضمن اتفاق سابق مع تونس لتيسير عمليات الترحيل.

ولا تشير السلطات التونسية في العادة إلى مثل هذه الرحلات التي تهبط بعيدا عن مطار العاصمة.