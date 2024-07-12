البنتاغون: واشنطن ستوقف قريبا عمليات الرصيف البحري قبالة غزة

اشارت وزارة الدفاع الاميركية الى إن عمليات رصيف المساعدات البحري الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة ساحل غزة ستتوقف قريبا بعد أن كان الطقس السيء ومشكلات توزيع المساعدات قد عرقلتها.

واوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الميجر جنرال باترك رايدر من سلاح الجو، إن الجيش لم ينجح في محاولة إعادة تثبيت الرصيف اليوم الأربعاء. ولم يتحدد تاريخ جديد لإعادة التثبيت، لكن الجهود ستتوقف قريبا.

وأضاف رايدر "دائما ما كان الهدف من الرصيف أن يكون حلا مؤقتا لتمكين تدفق مساعدات إضافية إلى غزة خلال فترة من الاحتياجات الإنسانية الماسة... ستتوقف عمليات الرصيف قريبا".

وكان بايدن قد أعلن في آذار خططا لإقامة الرصيف لإيصال المساعدات وسط اقتراب حدوث مجاعة في قطاع غزة الذي تسكنه 2.3 مليون نسمة.

واضطر الجيش الأميركي لإزالة الرصيف العائم، الذي يبلغ طوله 370 مترا، عدة مرات بسبب سوء حالة الطقس على الرغم من دخول 8100 طن من المساعدات عبر الرصيف إلى منطقة تجميع في ساحل غزة منذ بدء العمليات في الأول من أيار.

ولم يصل أغلب المساعدات إلى سكان غزة الجوعى بعدما علّق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة العمليات في حزيران لدواعٍ أمنية.