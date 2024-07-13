كذلك شجبت الجمعية "هذا الفعل الشائن من قبل السلطات الفرنسية بحق أحد علماء السياسة، الذي عبّر عن رأيه كونه يكن الإحترام لقادة حركة حماس أكثر مما يكن لقادة الإحتلال الصهيوني، وأنه يشعر بقرب نهاية إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، باعتبارها تشكل إختفاء مبرمجا لإسرائيل على المدى المتوسط، وعلامة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم أجمع".
واعتبرت أن "مواقف المفكر بورغا تأتي في سياق علمي كنتاج لنظريته حول "الصراع بين المستعمِر والمستعمَر"، وهي نظرية يتبناها معظم علماء السياسة"، داعيةً "لإطلاق سراحه فورا واحترام حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الفرنسية والتي ندعو لتطبيقها، بعد أن تحولت الحقوق والحريات الأساسية في الغرب عموما إلى مجرد شعارات يتم التغني بها إعلاميا وتختفي عند حدود الحق الفسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمعية العربية للعلوم السياسية" دانت إعتقال السلطات الفرنسية للمفكر السياسي فرانسوا بورغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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