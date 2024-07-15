أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن "بتاريخ 14 / 7 / 2024، عملت وحدات من الجيش بمؤازرة القوات الجوية وبالتعاون مع الدفاع المدني، على إخماد حريق في خراج منطقة بشِنين - زغرتا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تنفيذ مهمة إخماد حريق في خراج منطقة بشِنين- زغرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.