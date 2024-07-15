إبراهيم أمين السيد: سياسة أميركا هي السيطرة على الشعوب واضطهادهم

أشار رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، إلى أن "الأميركيين سياستهم هي السيطرة على الشعوب واستبعاد الشعوب واضطهاد الشعوب وقهر الشعوب لأنهم يمتلكون القوة".

وخلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، لفت إلى أن "الجهاد في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة والشهادة في سبيل الله أعلى مظاهر الحضارة الإنسانية وأجمل صورة يمكن أن تقدم للإنسانية هي صورة المجاهد والشهيد".

وفي إشارة إلى الدول الداعمة لإسرائيل، قال: "أي حضارة تستندون إليها فيما تفعلونه من مجازر في فلسطين؟ من يثق في حضارتكم وانتم تتفرجون على هذا العدد من الشهداء بقنابل أميركية وأوروبية؟ هذه صورتكم الحضارية التي يقطر من بين أنيابها دماء فلسطين"، موضحا أن "المشكلة العالمية الآن أن هناك طواغيت تصنع الحروب وتقتل من تشاء من دون أن يحاسبها أحد وهذا أخطر ما يجري في العالم".

وذكر رئيس المجلس السياسي في "حزب الله"، أن "هناك جيلا من الشباب في لبنان وفلسطين واليمن مرفوع الرأس يستطيع أن يواجه الطواغيت من أميركا إلى كل الغرب".