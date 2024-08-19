قوى الامن: اشكال المطار بين عائلتين مسافرتين بعد ان اجتازتا نقطة التفتيش على أفضلية المرور

اشارت قوى الأمن الداخلي في بيان، الى انه ‏تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من فيديو حول تضارب في مطار بيروت الدولي. ‏بعد المتابعة، تبيّن أنّ الإشكال حصل قرابة الساعة 16:20 من تاريخ 18/8/2024، بين عائلتين مسافرتين (من آل ق، وآل غ) بعد ان اجتازتا نقطة التفتيش، على أفضلية المرور، فتدخلّت قوى الأمن وحلّت الإشكال بينهما ولم يرغب أي من الطرفين الإدعاء على الآخر. وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحق المتشاجرين من قبل الضابطة الإدارية والعدلية قبل أن يكملوا سفرهم.

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