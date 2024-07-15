افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "نقطة الخلاف الرئيسية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وفريق التفاوض هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع"، مشيرة الى ان "نتانياهو يطالب الوسطاء بخطة لمنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع".
واشارت الى "خلاف آخر بين نتانياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا"، موضحة أن "نتانياهو يصر على وجود الجيش في فيلادلفيا ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي يرى إمكانية التعامل مع المحور بطرق أخرى".
في هذا السياق، لفتت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، الى أن "قادة وفد إسرائيل المفاوض وجهوا انتقادات لاذعة لنتانياهو في اجتماعهم به أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نقطة الخلاف الرئيسية بين نتانياهو وفريق التفاوض هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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