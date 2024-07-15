وزير التعليم: ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول تؤثر على أداء المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول تؤثر على أداء المعلمين وهو ما ينعكس على عدم انجذاب الطلاب للمدرسة.

وأكد وزير التعليم خلال زيارته إلى محافظة قنا أمس الأحد: "أنا لست وزيرًا يجلس في المكتب.. وسأتواجد داخل كل مدرسة في مصر".

وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة المدارس فى القرى والنجوع، لتفقد أوضاعها على الحقيقة والواقع، وذلك من أجل المساهمة في تحسين الواقع التعليمي ورفع جودة التعليم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد أمس الأحد، اجتماعًا مع مديري مديريات التربية والتعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، ومديرى الإدارات التعليمية.

ويهدف الاجتماع إلى الاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالمديريات والعملية التعليمية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم خلال العام الدراسي وخاصة الكثافات الطلابية.