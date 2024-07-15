"جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" نعت عضو هيئتها الإدارية السفير مارسيل لوجيل

نعت "جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" (Légion d’honneur)، عضو هيئتها الإداريّة السّفير مارسيل غبريال لوجيل، الّذي توفي أمس.
وأشارت في بيان، إلى أنّ "لوجيل الّذي تنّقل سفيرًا لفرنسا في بلدان عربيّة عدّة، اختار لبنان مقرًّا لإقامته لأنّه أحبّه وصاهره وخدم بلاده، من خلال الاهتمام بأوضاع أبناء الجالية الفرنسيّة فيه، حيث حاز على ثقتهم وانتخبوه رئيسًا للاتحاد الّذي يمثّلهم".
ولفتت إلى أنّ "حضور لوجيل في الجمعيّة كان فاعلًا ومؤثّرًا منذ تأسيسها في العام 2001، إذ انتُخب مرارًا عضوًا في هيئتها الإداريّة، ورئيسًا للجنة العلاقات اللّبنانيّة- الفرنسيّة فيها، ومتابعًا للأنشطة الثّقافيّة والفكريّة والاجتماعيّة الّتي تقوم بها".
واعتبرت الجمعيّة أنّ "غياب لوجيل خسارة كبيرة ليس فقط لعائلته وعارفيه، بل للجمعيّة أيضًا الّتي رفدها بالكثير من الاقتراحات والنّشاطات الّتي عزّزت حضورها وتفاعلها في المجتمعَين اللّبناني والفرنسي، انطلاقًا من خبرته الدبلوماسيّة وعلاقاته الواسعة".
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