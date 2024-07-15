شكرا لقرائتكم خبر عن "فحواها سيظل سريًا".. ملك بريطانيا يبعث برسالة خاصة إلى ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قصر باكنجهام أن فحوى الرسالة التي أرسلها ملك بريطانيا إلى دونالد ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال سيظل سريًا.

وأوضح أن الملك تشارلز الثالث بعث برسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد نجاته من محاولة اغتيال. رسالة ملك بريطانيا لترامب وسلمت رسالة الملك أمس الأحد، من خلال سفارة المملكة المتحدة في واشنطن.

ومن المفهوم أن رسالة تشارلز جاءت متوافقة مع المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء كير ستارمر مع ترامب. إدانة العنف وتضمنت رسالة رئيس الوزراء، إدانة العنف، وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.

كما تمنى للرئيس السابق والمصابين الشفاء العاجل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

