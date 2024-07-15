التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، السّيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج أوليفييه كاديك، وجرى عرض للأوضاع على السّاحة الدّاخليّة، لا سيّما على الصّعيدَين السّياسي والأمني. وكانت مناسبة لمناقشة آخر تطوّرات الوضع في جنوب لبنان، وضرورة تطبيق القرارات الدّوليّة.
وشكر مولوي، كاديك على "دعم فرنسا الدّائم للبنان ووقوفها إلى جانبه، والجهود المبذولة من قبلها إلى جانب الدّول أعضاء اللجنة الخماسية لإنهاء الشّغور الرّئاسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي بحث مع السيناتور كاديك بالوضع جنوبًا: نشكر دعم فرنسا الدائم للبنان ووقوفها إلى جانبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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