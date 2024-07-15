مولوي بحث مع السيناتور كاديك بالوضع جنوبًا: نشكر دعم فرنسا الدائم للبنان ووقوفها إلى جانبه

التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، في مكتبه، السّيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج أوليفييه كاديك، وجرى عرض للأوضاع على السّاحة الدّاخليّة، لا سيّما على الصّعيدَين السّياسي والأمني. وكانت مناسبة لمناقشة آخر تطوّرات الوضع في ​جنوب لبنان​، وضرورة تطبيق القرارات الدّوليّة.

وشكر مولوي، كاديك على "دعم ​فرنسا​ الدّائم للبنان ووقوفها إلى جانبه، والجهود المبذولة من قبلها إلى جانب الدّول أعضاء اللجنة الخماسية لإنهاء الشّغور الرّئاسي".