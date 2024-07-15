لجنة حقوق الإنسان النيابية استكملت درس اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسةً في المجلس النيابي، برئاسة النّائب ميشال موسى، استكملت خلالها درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلّقة بالجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامّة، المقدَّم من النّائب سامي الجميل.
وأشار موسى بعد الجلسة، إلى أنّ "اللّجنة درست تعديل المواد 503، 504، 505 من القانون رقم 563/2017، حيث شدّدت العقوبات ووضّحت النّصوص بما يتلاءم مع الاتفاقات الدّوليّة الموقّعة من قبل لبنان، وتماشيًا مع القوانين اللّبنانيّة الّتي عُدّلت في الفترات السّابقة"، مبيّنًا أنّ "اللّجنة ستتابع درس بقيّة المواد الواردة في هذا الاقتراح، في جلسة مقبلة".
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