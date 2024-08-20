مادورو: هزيمة أوكرانيا أمام روسيا محتومة وهي مسألة وقت فقط

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن "هزيمة أوكرانيا أمام روسيا محتومة، وهي مسألة وقت فقط، وأن على واشنطن وحلفائها وقف إرهاب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ومنعه من الإقدام على استهداف المحطات النووية".

وذكر أن أوكرانيا "تبدو الآن طرفا خاسرا في الحرب العدوانية ضد روسيا"، مشددا على أن "الولايات المتحدة وأوروبا تتحملان المسؤولية عن منع أوكرانيا من الإقدام على استهداف المحطات النووية".

وأضاف: "على الولايات المتحدة وأوروبا وقف خطط زيلينسكي الإرهابية التي تستهدف المحطات النووية وضمان الحوار السياسي واستسلام أوكرانيا واجتثاث النازية في أوكرانيا".