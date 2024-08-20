"حزب الله": قصفنا مقرَين عسكريَين لفرقة الجولان 210 في ثكنتَي نفح ويردن بصليات من الصواريخ

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الّذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الثّلثاء 2024-08-20، بصليات مكثّفة من الصّواريخ، مقرّ قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، ومقر فوج المدفعيّة ‏ولواء المدرّعات التّابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".

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