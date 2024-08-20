"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "الحذر الشّديد يخيّم على القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حتّى بلدة شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، بعد توسيع القوّات الإسرائيليّة دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة، مستهدفةً قرى وبلدات راشيا الفخار، الهبارية، كفرحمام، كفرشوبا وشبعا، باستخدام القذائف الصّاروخيّة والمدفعيّة والفوسفوريّة".

وأشار إلى أنّ "في المقابل، واصل الطّيران التجسّسي الإسرائيلي طلعاته الاستكشافيّة طوال ساعات اللّيل وحتّى فجر اليوم، فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي".