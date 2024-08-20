هيئة البث الإسرائيلية: المفاوضات التي كان مقررة في القاهرة من المتوقع أن يتم تأجيلها حتى نهاية الأسبوع

افادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين، بأن "المفاوضات التي كان مقررة في القاهرة من المتوقع أن يتم تأجيلها حتى نهاية الأسبوع بسبب عدم إحراز تقدم في الاتصالات".

كما افادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أظهر تفهماً لحاجة إسرائيل الأمنية إلى عدم الخروج من محور فيلادلفيا".

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، أن "إسرائيل مستعدة لمواجهة أي تهديد، في الدفاع وكذلك في الهجوم، ونحن مصرون على الدفاع عن أنفسنا، ومصرون أيضا على جباية ثمن باهظ جدا من أي عدو سيتجرأ على مهاجمتنا، من أي جبهة كانت". وادعى أنه "في موازاة ذلك نجري مفاوضات من أجل تحرير الاسرى. وهذه مهمة أخلاقية وقومية من الدرجة الأولى. ونجري مفاوضات معقدة جدا فيما تتواجد في الجانب الآخر منظمة إرهابية دموية، بلا أعراف ورافضة للاتفاق".

واوضح نتانياهو إنه "توجد أمور بإمكاننا أن نكون ليّنين بشأنها، وهناك أمور لا يمكننا أن نكون لينين بشأنها، ونحن نصر عليها وبإمكاننا أن نميز بينهما. ونحن نصر بشدة على المبادئ التي وضعناها، وهي هامة من أجل أمن إسرائيل". وكرر أن "هذه المبادئ مطابقة لمقترح وقف إطلاق نار وتبادل أسرى الإسرائيلي الذي حظي بتأييد أميركي".

وتابع أن "حماس تتمسك برفضها حتى الآن، وحتى أنها لم ترسل مندوبا إلى المحادثات في الدوحة، ولذلك ينبغي توجيه الضغط إلى حماس والسنوار. والضغط العسكري الشديد، والضغط السياسي الشديد، هو السبيل لتحقيق تحرير مخطوفينا".