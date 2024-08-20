المبعوث الأميركي للسودان: أولويتنا فتح 3 طرق تتيح إيصال مساعدات لعشرين مليون شخص

أوضح المبعوث الأميركي إلى ​السودان​ توم بيرييلو (Tom Perriello)، تعليقًا على المحادثات بشأن السّودان الجارية في سويسرا، حول توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانيّة، أنّ "أولويّتنا تمثّلت في دراسة آليّة فتح ثلاثة طرق تتيح، مجتمعةً، لعشرين مليون شخص محرومين حاليًّا، كليًّا أو إلى حدّ كبير، من الغذاء والدّواء، تلقّي هذه المساعدة"، مشيرًا إلى "أنّنا لذلك أعطينا الأولويّة لطريق الدبة ومفرق سنار ومعبر أدري".

وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ معبر أدري "على وشك أن يفتح، مع أكثر من مئة شاحنة جاهزة للمغادرة غدا"، لافتًا إلى أنّ "هذا يعني أنّنا قد نشهد وصول الغذاء والدّواء إلى مناطق مثل مخيم زمزم، حيث يعاني أكثر من 400 ألف شخص من الجوع والمجاعة. ولهذا السّبب نحن هنا"، مركّزًا على "أنّنا هنا لتحقيق نتائج، ونتفاوض بجدّ كلّ يوم مع قوّات الدّعم السّريع والجيش".

وكانت قد اندلعت معارك في السّودان منتصف نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السّيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوّات الدّعم السّريع بقيادة حليفه ونائبه السّابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". وأدّى النّزاع بالبلاد إلى حافّة المجاعة، فيما تندّد المنظّمات الإنسانيّة منذ أشهر بانعدام الأمن الّذي يمنعها من إيصال المساعدات.