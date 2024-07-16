شكرا لقرائتكم خبر عن عضو زراعة النواب: الاستثمار الزراعى أولوية ببرنامج الحكومة ودعم تنافسية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة تطرق للعديد من الملفات تمثلت فى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، واستكمال بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، مع بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، إضافة لتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة فيما يخص قطاع الزراعة ركز على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة، وهو ما يعني أن هناك رؤية جادة من قبل الوزارة فى التعامل مع هذه الملفات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاكتفاء الذاتى أولولية، وهو ما أكد عليه البرنامج الجديد، حيث تستهدف الدولة تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.