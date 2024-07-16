شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تشارك فى مؤتمر تبنى مبادئ تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت نادية عز الدين رئيس لجنة المرأة بكتلة الحوار فى مؤتمر تبني مبادئ تمكين المرأة اقتصاديا من أجل قطاع خاص أكثر استدامة، وذلك في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والإدارة المركزية للمسؤلية المجتمعية بقطاع تنمية الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وأكدت الكتلة أن تلك هي المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة مثل "إعداد قيادة مؤسسية عالية المستوى من أجل تحقيق المساواة ، معاملة جميع النساء والرجال بشكل منصف في مكان العمل ، ضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع النساء والرجال العاملين والعاملات، تعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، تحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلسلة الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة لتعزيز المساواة من خلال المبادرات والمناصرة المجتمعية".



وقد أكدت نادية عز الدين أن كتلة الحوار تتبنى كل السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة وسوف يتم تقديم أوراق في هذا الصدد الي جلسات الحوار الوطني للأخذ بها .