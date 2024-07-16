قائد الجيش استقبل السيناتور الفرنسي كاديك وبحثا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج أوليفييه كاديك، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور مع وفد، وتناول البحث شؤونا مختلفة.