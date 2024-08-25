شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية تنتظر نجوم الأهلي فى التتش بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على خضوع لاعبيه لقياسات بدنية قبل الانخراط في منافسات فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحصل لاعبو الاهلى على فترة راحة سلبية على أن يبدأ الفريق تدريباته باستاد مختار التتش فى الأول من سبتمبر المقبل استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضى بنجاح كبير بعدما تُوج فيه بـ4 ألقاب هى دوري ابطال أفريقيا والسوبر المحلى وكأس مصر والدوري المصري بجانب برونزية كأس العالم للأندية.