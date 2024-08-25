شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية تنتظر نجوم الأهلي فى التتش بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 25 أغسطس 2024 04:30 ص
استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على خضوع لاعبيه لقياسات بدنية قبل الانخراط في منافسات فترة الإعداد للموسم الجديد.
وحصل لاعبو الاهلى على فترة راحة سلبية على أن يبدأ الفريق تدريباته باستاد مختار التتش فى الأول من سبتمبر المقبل استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضى بنجاح كبير بعدما تُوج فيه بـ4 ألقاب هى دوري ابطال أفريقيا والسوبر المحلى وكأس مصر والدوري المصري بجانب برونزية كأس العالم للأندية.
ويستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان)، وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل، خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.
فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.
جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقرر لها اليوم الأحد.
ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.
ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.
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محمد يوسف
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