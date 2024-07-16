اجتمع النواب في قوى المعارضة: غسان حاصباني، و الياس حنكش، وميشال الدويهي وبلال الحشيمي، في المجلس النيابي، مع وفد "التكتل الوطني المستقل" ضم النائبين طوني فرنجيه وفريد هيكل الخازن، وذلك في إطار متابعة المبادرة التي طرحها نواب قوى المعارضة بشأن الاستحقاق الرئاسي. ولاحقا اجتمع نواب قوى المعارضة مع نواب صيدا جزين.

كانت هذه تفاصيل خبر نواب في قوى المعارضة عرضوا المبادرة الرئاسية مع طوني فرنجيه والخازن ونواب صيدا جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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