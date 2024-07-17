شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس ينتقد مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المستشار الألماني أولاف شولتس انتقادات لجيمس ديفيد فانس الذي اختاره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، رغم أن شولتس كشف عن أنه كان قبل توليه مهام المستشارية ممن تأثروا بكتاب السيرة الذاتية لـ فانس "مرثية هيلبيلي".

وحقق هذا الكتاب أفضل مبيعات في الولايات المتحدة في عام 2016، ويحكي فيه فانس عن أزمة الطبقة العاملة البيضاء في أمريكا.

ورغم ذلك، ينظر شولتس الآن بشكل نقدي إلى مؤلف الكتاب الذي كان ينتقد ترامب في البداية، لكنه أصبح لاحقًا عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم من ترامب، وأصبح الآن أيضًا مرشحًا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية. قصة شخصية مؤثرة وكان شولتس قال في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في يوليو الماضي عن هذا الكتاب إنه "قصة شخصية مؤثرة جدًا تحكي كيف يشق شاب طريقه وسط ظروف بداية سيئة".

وأضاف أنه صحيح أن الكتاب جعله يبكي، غير أنه رأى أن الأمر مأساوي إذ تحول فانس من خصم محافظ لدونالد ترامب حسبما كان يصف نفسه، وشخص حلل بحدة عدم العدالة في المجتمع الأمريكي ووجد لنفسه مخرجًا فقط بالحظ ومشواره العسكري، ليتحول الآن على ما يبدو إلى مؤيد متحمس لهذا الشعبوي اليميني للحصول على دعمه، ولكي يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ. تعزيز الفهم في الوقت نفسه، قال شولتس: "قد يكون هذا أيضًا نتيجة للنظام الانتخابي الأمريكي، هذا الاستقطاب والموارد المالية الهائلة التي يجب حشدها لتحقيق النجاح".

في الوقت نفسه، قال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: كتاب فانس ساعدني في تعزيز فهمي لما هو مهم للسياسة الحديثة التقدمية، والتي أود أن أقول إنها سياسة اشتراكية ديمقراطية في القرن الحادي والعشرين، والتي تتمثل في مقولة إن جميع الذين يعملون بجد ويجتهدون ويحافظون على استمرارية العمل، يجب أن يبقوا ذوي أهمية، يجب أن تكون لديهم نظرة مستقبلية جيدة لأنفسهم ولأطفالهم وأن يحظوا بالاحترام.